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Генштаб: ворог здійснює переміщення резервів до Сум, ЗСУ дають гідну відсіч

12/03/2022 00:59

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24:00 11.03.2022 щодо російського вторгнення

Закінчується шістнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Противник продовжує ведення наступальної операції проти України.

Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличі та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав.
Підступна провокація здійснена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії.

На Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не відзначено. Противник продовжує утримувати рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Проводив заходи з відновлення боєздатності та здійснював перегрупування військ.

На Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках н.п. Зазим’я та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. З метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку, намагається зайняти н.п. Михайло-Коцюбинське та Шестовиця.

На Слобожанському напрямку ворог зосередив сили в районах н.п. Сєверодонецьк, Сватове, Куп’янськ, Велика Писарівка, Московський Бобрик, Лебедин, але активних наступальних дій не проводить. Здійснює переміщення резервів до Сум.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.
Окремі підрозділи противника закріпились в районах н.п. Степове, Щербаки та продовжують виконання завдань в районі н.п. Гуляйполе.

Щодо діяльності повітряної компоненти ворога. Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет.

Ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.

На тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги.

Збройні сили України у взаємодії з іншими складовим сил оборони дають гідну відсіч, завдаючи російським загарбникам втрат у живій силі та військовій техніці, чим суттєво знижують їх волю до подальшого протистояння.

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