“Розбігаються, як таргани”: бійці 128 огшбр знищили ще один танк і дві БМП окупантів. ВІДЕО

Воїни 128-ї бригади окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади знищили ворожий танк і дві бойові машини піхоти.
Про це вранці в суботу, 12 березня, інформує пресслужба 128-ї огшбр.
“Артилерія окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади накрила вогнем бронетехніку російської армії. Є прямі влучення в танк і дві БМП”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що екіпажі загарбників рятуються втечею, а інші броньовані машини й танки розбігаються від вогню нашої артилерії, “як таргани”.
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