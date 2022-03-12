“Розбігаються, як таргани”: бійці 128 огшбр знищили ще один танк і дві БМП окупантів. ВІДЕО

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Воїни 128-ї бригади окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади знищили ворожий танк і дві бойові машини піхоти.

Про це вранці в суботу, 12 березня, інформує пресслужба 128-ї огшбр.

“Артилерія окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади накрила вогнем бронетехніку російської армії. Є прямі влучення в танк і дві БМП”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екіпажі загарбників рятуються втечею, а інші броньовані машини й танки розбігаються від вогню нашої артилерії, “як таргани”.

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