За 12 діб блокади Маріуполя окупанти вбили 1582 мирних мешканців

Евакуація потерпілих після авіаудару РФ по лікарні в Маріуполі. Фото: Євген Малолєтка / АР

За 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів Маріуполя окупаційні російські війська вбили 1582 мирних мешканців.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради в п’ятницю, 11 березня.

“Світла пам’ять загиблим у цій жахливій війні. Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!”, – йдеться у повідомленні.

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