За 12 діб блокади Маріуполя окупанти вбили 1582 мирних мешканців

За 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів Маріуполя окупаційні російські війська вбили 1582 мирних мешканців.
Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради в п’ятницю, 11 березня.
“Світла пам’ять загиблим у цій жахливій війні. Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!”, – йдеться у повідомленні.
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