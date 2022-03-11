Воїни 128 огшбр показали, як нищать ворога з “Джавелінів”. ФОТО

Підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади отримали нову партію американських переносних протитанкових ракетних комплексів “Джавелін” і одразу використали їх під час зіткнення з російським окупантом.

Про це вдень у п’ятницю, 11 березня, інформує пресслужба 128 огшбр у фейбуці.

“Сама інформація про наявність Javelin на озброєнні бригади викликає в агресорів паніку. Жодного захисту від цих протитанкових ракетних комплексів броньована техніка не має, а сила її ураження настільки велика, що від танків БМП, БТРів чи іншої броньованої техніки Росармії залишається купа обвугленого металобрухту, – резюмували в бригаді і додали не оптимістичну інформацію для екіпажу й десанту, що перебуває на борту техніки: “У вас немає навіть мінімальних шансів на виживання”.

На фото – результат влучення Javelin по бойовій техніці російської армії.

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