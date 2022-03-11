Володимир В’ятрович: ШІСТЬ ВИМОГ УКРАЇНЦІВ

Володимир В'ятрович

Володимир В’ятрович

народний депутат (“ЄС”), історик, боєць тероборони Києва

(FB)

Росія висунула Україні 6 вимог. Закріпити в Конституції і законах позаблоковість, російську державну мову, визнання Криму частиною РФ, визнання «незалежності» ЛДНР, «денацифікацію» (тобто деукраїнізацію) і «демілітаризацію» (тобто роззброєння).

Втілення будь-якої з цих вимог, не кажучи вже про всі разом, перетворило б Україну на російську колонію, остаточна окупація якої – лише справа часу. А влада, яка на це погодилася б, автоматично стала б маріонетковим прокремлівським режимом.

Вимоги ворога є чудовим орієнтиром, що нам насправді потрібно. Прямо протилежне: НАТО, українська мова, звільнення Криму й Донбасу, зміцнення української ідентичності й потужна армія.

Обговорювати з росіянами їхні хотілки – себе не поважати.

Маємо висунути власні справедливі 6 вимог України

1. Негайне виведення російських військ з усієї території України, включно з Донбасом і Кримом, а також із територій інших країн, відмова РФ від територіальних претензій до будь-яких держав.

2. Повна компенсація Росією збитків, завданих Україні російською агресією починаючи з 2014 року.

3. Декомунізація і денацифікація Росії. Притягнення причетних до злочинів комуністичного та путінського режимів до кримінальної відповідальності. Відставка та арешт Путіна і сприяння його засудженню Гаазьким трибуналом разом з рештою міжнародних злочинців.

4. Демонтаж кремлівського авторитарного режиму і беззастережне забезпечення на території РФ громадянських прав та свобод.

5. Реалізація всіма народами РФ права на самовизначення, гарантованого статутом ООН. Визнання Росією незалежності всіх суб’єктів федерації, народи яких оберуть незалежність.

6. Демілітаризація Росії, включаючи повне ядерне роззброєння під міжнародним контролем та постійний нейтралітет як гарантії ліквідації загрози російської агресії для всіх народів Землі.

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