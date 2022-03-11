Відповідь Андрієві Єрмаку: “почнеться чи не почнеться війна – це питання не віри, а компетенції”

Валерій Коломієць

незалежний експерт, колишній дипломат (працював в МЗС України на посадах заввідділу Туреччини та Південного Кавказу, начальником управління країн Східної Європи, був радником посольства України в Молдові тощо)

Прочитав чергову нікчемну заяву нікчемної людини.

Так, зараз ми ведемо Велику Війну Українського Народу, й обрану владу критикувати не можна. Але завгоспа Офісу Президента України Андрія Єрмака ніхто не обирав. Тому кілька різких слів до нього, бо накипіло.

Так ось, Андрію. Питання, почнеться чи не почнеться війна – це питання не віри, це питання компетенції.

Для цього існують чисельні розвідувальні органи, які мали б вчасно виявити плани кремлівських нацистів. Це ті розвідувальні органи, яким з податків простих українців виплачувались шалені зарплати та премії, якщо порівнювати їх із зарплатами українських лікарів чи вчителів.

Це ті розвідувальні органи, фінансування яких збільшувалось з року в рік. Замість того, аби збільшувати фінансування Збройних Сил України, які за ці два тижні Великої Війни вкрили себе славою та пошаною Українського Народу.

Але для цього розвідувальні органи мають очолювати професіонали. Не куми, свати, друзі дитинства, сусіди по під’їзду, партнери по бізнесу чи просто хороші хлопці з “95-го кварталу”, а професіонали.

Розвідувальне товариство мав би очолювати не Руслан Демченко, той «гутаперчевий хлопчик», який був головним куратором в команді Януковича у справі підписання харківських угод (а потім – радником Порошенка, а потім – радником Зеленського), а патріот Української Держави.

Тому кров мешканців Чернігова і Маріуполя, Бучі й Харкова, Сум і Охтирки – і на твоїй совісті, Андрію.

Десятки тисяч киян, що по декілька діб ховаються в метро від авіанальотів орків, – і на твоїй совісті, Андрію.

Відсутність ешелонованої оборони на кримському напрямку – і на твоїй совісті, Андрію.

Орки в Новій Каховці та на Чорнобильській АЕС через п’ять годин після початку вторгнення – і на твоїй совісті, Андрію.

«Розбір польотів» буде потім, після Перемоги у Великій Війні Українського Народу.

А якщо ти хочеш розказати про свою віру, Андрію, то йди в церкву, синагогу або кенасу…

Не ганьбися…. Бо підеш слідом за “русским кораблем”…

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