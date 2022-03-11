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Військові ЗСУ показали роботу української артилерії на лініях фронту. ФОТО

11/03/2022 14:13

Військовослужбовці 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича показали роботу української артилерії по ворожих цілях на фронті.

Як передає “Новинарня“, відповідні фото удень в п’ятницю, 11 березня, опублікувала пресслужба 26-ї бригади.

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“16-й день героїчного спротиву українського народу терористичному нападу Росії на Україну. Всі ці дні наші артилеристи нищать ворога на лініях фронту. Саме так працює арта 26-ї артилерійської бригади, захищаючи наші родини від орчьєго геноциду. Смерть російському загарбнику!”, – йдеться в повідомленні.

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