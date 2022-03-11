Захоплене окупантами судно “Сапфір” перебуває на причалі в Севастополі

Фото: Крим.Реалії

Судно Морської пошуково-рятувальної служби України “Сапфір”, яке раніше було захоплене російськими військовими, перебуває в тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляє в п’ятницю, 11 березня, видання “Крим.Реалії”.

Судно стоїть на дальньому причалі Північної сторони Севастополя поруч із військовим кораблем. Вхід на причал та підходи морем цілодобово охороняються. Навколо судна на суші та в акваторії створили «зону відчуження».

Російські військові кораблі захопили українське рятувальне судно “Сапфір” 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний. Командування повідомило, що з екіпажем були священники Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їхні помічники, які також потрапили в полон.

Цивільне рятувальне судно «Сапфір» перебуває на балансі Морської пошуково-рятувальної служби України.

Борт призначений для патрулювання у відкритому морі, порятунку суден, що зазнають лиха, виконання морських буксирувань суден і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей та надання медичної допомоги постраждалим.

На момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію щодо порятунку українських прикордонників з острова Зміїний.

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