​Стратегічного перелому у війні ми вже досягли, – Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла “стратегічного перелому у війні”.

Про це він сказав у п’ятницю, 11 березня, у своєму денному відеозверненні.

“Ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення … Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати – ми це зробимо. Бо стратегічного перелому у війні ми вже досягли, йдемо до перемоги”, – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що зусилля Росії із залученням найманців є марними.

Зеленський назвав РФ “впертим ворогом”, який “не звертає уваги на свої тисячі вбитих людей”, і що слова “російська федерація” стали синонімом до слів “гуманітарна катастрофа”.

За словами глави держави, 11 березня в Україні влада організувала 12 гуманітарних коридорів.

“Українські військові забезпечили тишу, щоб гуманітарні коридори працювали. Якщо ж окупанти знову будуть стріляти і зриватимуть порятунок людей, зрештою вони отримають таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів”, – наголосив Зеленський.

Президент сказав, що санкцій для Росії недостатньо, якщо вона продовжує нищити українські мирні населені пункти. Тому закликав світову спільноту до “нових санкційних рішень”.

“Росія повинна щоденно платити за ту страшну війну”, – додав Зеленський.

Також глава держави підкреслив, що попри війну в Україні за планом стартуватиме посівна кампанія “настільки, наскільки це можливо.

“Коли захищаємо свободу, маємо бути кожен як повноцінна армія. Робити на своєму місці усе, що можеш, щоб отримати результат, на який ми всі заслуговуємо. Щоб здобути перемогу – обов’язково триматися, обов’язково боротися, обов’язково віддавати всі сили! З таким сусідом легко не буде, але з нами також”, – зауважив президент.

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