Шойгу: воювати за РФ в Україні готові 16 тисяч сирійців. Арестович: хочуть, щоб ми вбили ще й їх? Хай приїздять

Військовослужбовці диктатора Сирії Башара Асада

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час селекторної наради постійних членів російського Радбезу повідомив президенту Володимиру Путіну, що “в бойових діях на боці ЛДНР” готові взяти участь 16 тисяч жителів Близького Сходу.

У відповідь очільник держави-агресора заявив, що “добровольцям необхідно допомогти” швидше дістатися мети, пише DW.com.

“Якщо ви побачите, що є люди, які хочуть на добровольчих засадах, тим більш не за гроші, приїхати та допомогти людям, які живуть на Донбасі – то варто піти їм назустріч і допомогти перебратися в зону бойових дій“, – заявив Путін.

Нарада відбулася в першій половині дня у п’ятницю, 11 березня.

Телеканал “Звезда”, який належить міністерству оборони Росії, виклав у себе в Telegram-каналі кадри з сирійцями, готовими воювати про України. Військові пропагандисти РФ заявили, що вирушити на війну проти України прагнуть “і ветерани Сирійської Арабської Армії, і бійці християнського ополчення та колишні бойовики опозиції”.

Трохи менш як тиждень тому американська газета The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на чотирьох американських високопосадовців повідомила, що Росія вербує сирійців, які мають досвід вуличних боїв, з надією, що вони допоможуть захопити Київ. Зокрема, один із чиновників розповів виданню, що частина сирійських бійців уже проходить підготовку в Росії.

Цю інформацію The Wall Street Journal непрямо підтвердили деякі сирійські ЗМІ. Так, газета, яка виходить у Дайр-Ез-Заурі, повідомила, що російські представники пропонували сирійським добровольцям “поїхати до України та працювати охоронцями”. Контракт нібито був розрахований на пів року зі щомісячною оплатою від 200 до 300 доларів США.

Повідомлення про залучення Росією сирійських добровольців прокоментував радник голови офісу президента України Олексій Арестович.

“Вони розповідали нам, що за три доби переможуть, а зараз без сирійських 16 тисяч не можуть взяти жодного міста? Під Харковом зараз мінус 16 вночі. Ви уявляєте сирійців, які тут будуть воювати? Не знаючи ні мови, ні не орієнтуючись. Якщо хочуть, щоб ми вбили ще й 16 тисяч сирійців – хай приїжджають“, – наголосив він.

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