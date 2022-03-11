Росія випустила по Україні понад 775 ракет, – Пентагон

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Російські війська з початку вторгнення запустили понад 775 ракет по Україні.

Про це заявив високопоставлений представник міноборони США, поінформував сайт CNBC у четвер, 10 березня.

Посадовець, висловлюючись на умовах анонімності, сказав, що це ракети “всіх мастей” і “різних видів”, включаючи ракети малої, середньої дальності, балістичні та крилаті.

Чиновник сказав, що Пентагон помітив збільшення запусків ракет на тлі зупинки наземних рухів.

“Ми, безумовно, помітили збільшення, як ми називаємо, вогню на великі відстані, бомбардування, запуску ракет, як з літаків, так і з мобільних пускових установок на землі”, – сказав чиновник.

Напередодні повідомлялося, що Росія випустила по Україні 710 ракет.

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