Повідомлення від військового керівництва: Російські пропагандисти використовують старі методи, не вірте фейкам

За інформацією з достовірних джерел в РФ, Путін не в дусі, м’яко кажучи… Летять голови не лише генералів, а й пропагандистів…
Незважаючи на те, що заморожені в офшорах рахунки та майно не мотивують, пропагандисти намагаються хоч якось виправдати мільярдні вклади в «українське питання».
Отже, росіяни вирішили вдатися до старих методів 2014-2015 років: з метою психологічного впливу військовослужбовцям ЗСУ розсилаються повідомлення з фейковою чи спотвореною інформацією.
Наприклад, пресслужба 2 АК підготувала такі фейкові смс-повідомлення:
Більше того, планується поширювати звернення військовослужбовців ЗСУ, які нібито добровільно склали зброю, із закликом відмовитися від виконання «злочинних наказів військово-політичного керівництва України» та добровільно скласти зброю, не чинячи спротиву підрозділам «народної міліції ЛНР» та ЗС РФ.
Ще раз нагадуємо: ніякої капітуляції не буде!
Україна воюватиме за свої землі і відвоює їх!
Ми сильні як ніколи!
Весь світ допомагає нам військовою технікою, надає гуманітарну підтримку, а проти РФ впроваджує економічні санкції.
Перемога буде за нами!
Довіряйте перевіреним джерелам!
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