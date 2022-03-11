Повідомлення від військового керівництва: Російські пропагандисти використовують старі методи, не вірте фейкам

За інформацією з достовірних джерел в РФ, Путін не в дусі, м’яко кажучи… Летять голови не лише генералів, а й пропагандистів…

Незважаючи на те, що заморожені в офшорах рахунки та майно не мотивують, пропагандисти намагаються хоч якось виправдати мільярдні вклади в «українське питання».

Отже, росіяни вирішили вдатися до старих методів 2014-2015 років: з метою психологічного впливу військовослужбовцям ЗСУ розсилаються повідомлення з фейковою чи спотвореною інформацією.

Наприклад, пресслужба 2 АК підготувала такі фейкові смс-повідомлення:

«Увага, російські війська вже у Слов’янську!»

«Останню дорогу на Дніпро ось-ось перекриють»

«Ізюм взяли, котел скоро закриється!»

«Для евакуації практично не залишилося часу, починаємо зараз»

«З завтрашнього дня припиняється поповнення боєприпасами та ПММ 24 та 30 омбр»

«З завтрашнього дня припиняється поповнення боєприпасами та ПММ 44 та 58 омбр»

«Сьогодні в ніч командний пункт із Краматорська переміщується до Дніпра»

«Приймайте екстрені заходи щодо евакуації поранених, російські війська незабаром замикають котел»

«Всім необхідно організовано відійти у бік Дніпра, часу дуже мало»

«Все повторюється як у Дебальцево у 2015 році, котел неминучий».

Більше того, планується поширювати звернення військовослужбовців ЗСУ, які нібито добровільно склали зброю, із закликом відмовитися від виконання «злочинних наказів військово-політичного керівництва України» та добровільно скласти зброю, не чинячи спротиву підрозділам «народної міліції ЛНР» та ЗС РФ.

Ще раз нагадуємо: ніякої капітуляції не буде!

Україна воюватиме за свої землі і відвоює їх!

Ми сильні як ніколи!

Весь світ допомагає нам військовою технікою, надає гуманітарну підтримку, а проти РФ впроваджує економічні санкції.

Перемога буде за нами!

Довіряйте перевіреним джерелам!

Читайте також:

Директор розвідки США: У Путіна ймовірно немає чіткої мети війни в Україні

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 16 – 11.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ