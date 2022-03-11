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Повідомлення від військового керівництва: Російські пропагандисти використовують старі методи, не вірте фейкам

11/03/2022 14:44

За інформацією з достовірних джерел в РФ, Путін не в дусі, м’яко кажучи… Летять голови не лише генералів, а й пропагандистів…

Незважаючи на те, що заморожені в офшорах рахунки та майно не мотивують, пропагандисти намагаються хоч якось виправдати мільярдні вклади в «українське питання».

Отже, росіяни вирішили вдатися до старих методів 2014-2015 років: з метою психологічного впливу військовослужбовцям ЗСУ розсилаються повідомлення з фейковою чи спотвореною інформацією.

Наприклад, пресслужба 2 АК  підготувала такі фейкові смс-повідомлення:

  • «Увага, російські війська вже у Слов’янську!»
  • «Останню дорогу на Дніпро ось-ось перекриють»
  • «Ізюм взяли, котел скоро закриється!»
  • «Для евакуації практично не залишилося часу, починаємо зараз»
  • «З завтрашнього дня припиняється поповнення боєприпасами та ПММ 24 та 30 омбр»
  • «З завтрашнього дня припиняється поповнення боєприпасами та ПММ 44 та 58 омбр»
  • «Сьогодні в ніч командний пункт із Краматорська переміщується до Дніпра»
  • «Приймайте екстрені заходи щодо евакуації поранених, російські війська незабаром замикають котел»
  • «Всім необхідно організовано відійти у бік Дніпра, часу дуже мало»
  • «Все повторюється як у Дебальцево у 2015 році, котел неминучий».

Більше того, планується поширювати звернення військовослужбовців ЗСУ, які нібито добровільно склали зброю, із закликом відмовитися від виконання «злочинних наказів військово-політичного керівництва України» та добровільно скласти зброю, не чинячи спротиву підрозділам «народної міліції ЛНР» та ЗС РФ.

Ще раз нагадуємо: ніякої капітуляції не буде!

Україна воюватиме за свої землі і відвоює їх!

Ми сильні як ніколи!

Весь світ допомагає нам військовою технікою, надає гуманітарну підтримку, а проти РФ впроваджує економічні санкції.

Перемога буде за нами!

Довіряйте перевіреним джерелам!

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