Поліція затримала “Слугу народу” Куницького: знімав блокпост, як і в Криму у 2014-му

Олександр Куницький (ліворуч) із товаришем Олександром Дубінським

На одному з блокпостів затримали народного депутата від партії “Слуга народу” Олександра Куницького.

Про це з посиланням на власні джерела в монобільшості повідомляє “Українська правда“.

Відео затримання нардепа також опублікував у фейсбуці заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, супроводивши його коментарем: “Найкращий день”.

За даними УП, Куницького затримали, бо він знімав блокпост на камеру, що є забороненим в умовах воєнного стану.

Де саме був затриманий депутат, наразі невідомо.

Зауважмо, що для Куницького це вже не перший досвід “підозрілої” діяльності в час війни. Як пише Dsnews.ua, в липні 2014 року він поїхав до окупованого Росією Криму. Там майбутній нардеп не лише не критикував окупаційну владу, а й показував діяльність місцевих ДПСників у позитивному контексті. Також він фактично визнав Крим російським.

На підконтрольних Україні територіях Куницький та його друг Віталій Косенко активно критикували встановлення блокпостів, розміщених задля безпеки. Під час своїх “рейдів” вони фіксували ці локації, провокуючи військових і добровольців на конфлікт.

У 2017 році Куницький став учасником конфлікту з одним із оборонців блокпосту на острові Хортиця Русланом Венжегою. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження, яке майбутній нардеп всіляко ігнорував. Через це його навіть оголосили у розшук.

Через свою скандальну діяльність Куницький навіть потрапив у базу сайту “Миротворець”:

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