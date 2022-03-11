Росіяни надумали окопуватися і навіть збудували “шалаш” з трави. Але їх знайшли

Фото: 58-ма бригада

Російські окупанти на українській землі надумали окопуватися, риють траншеї і навіть будують собі “житло”.

Світлини такого побуту російських військових поширила у п’ятницю, 11 березня, пресслужба 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

“Вам, напевне ж, цікаво дізнатися трохи про побут “вєлікой армії”? Люб’язно демонструємо. Розбита техніка окупанта, ідеально підходяща для братської могили траншейка та… шалаш. З листів металу та трави. Зі шторкою. В принципі, все як вони і звикли, але шалаш – то родзинка”, – написала пресслужба військової частини.

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