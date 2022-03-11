На Чернігівщині сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів

У Чернігівській області сили спротиву звільнили п’ять населених пунктів від російських військових.
Про це вранці у п’ятницю, 11 березня, інформує пресслужба Оперативного командування “Північ”.
Зазначається, що окрім звільнених п’яти населених пунктів українці захопили два бронетранспортери окупантів.
“Підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань.
І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 16 – 11.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!