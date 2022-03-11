На Чернігівщині сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів

Фото: пресслужба ОК "Північ"

У Чернігівській області сили спротиву звільнили п’ять населених пунктів від російських військових.

Про це вранці у п’ятницю, 11 березня, інформує пресслужба Оперативного командування “Північ”.

Зазначається, що окрім звільнених п’яти населених пунктів українці захопили два бронетранспортери окупантів.

“Підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань.

І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу”, – йдеться в повідомленні.

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