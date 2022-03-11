Внаслідок ракетного удару по аеродрому Луцька загинули двоє військових, шестеро – поранені

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Внаслідок ракетного удару російських окупантів на військове летовище в Луцьку загинули двоє армійців, шестеро людей поранені.

Про це вранці в п’ятницю, 11 березня, повідомив керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

“На жаль, є людські втрати: двоє військовослужбовців загинули, шестеро людей отримали поранення різної важкості”, – сказав він.

“Орієнтовно о 5:45 ранку пролунало три вибухи. Влучило кілька ракет у наш військовий аеродром (…) На місці працює ДСНС. Хочу сказати, що взагалі не спрацювала система оповіщення”, – сказав міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Причину неспрацювання з’ясовуватимуть військово-цивільна адміністрація і армійці.

“Попередня тривога була о 4:37 ранку. Потім о 4:55 був відбій. І в 5:45 вже пролунали вибухи. І в 5:49 лише увімкнули сигнал тривоги для того, щоб передавати його надалі на систему оповіщення”, – зазначив мер.

“Прошу під час вибухів не стояти у вікні, не знімати відео, не фотографувати. Потім його не публікувати у соцмережах, телеграм-каналах, в інформаційні агентства, інстаграм і так далі. Адже ворог відслідковує ці повідомлення, і це додаткова інформація для нього.

Якщо лунають вибухи, прошу вас спускатися в укриття, спускатися у безпечне місце для того, щоби зберегти своє життя і здоров’я. Будь ласка, не нехтуйте цими правилами, не нехтуйте правилами поширення інформації у воєнний час”, – наголосив Ігор Поліщук.

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