ГУР назвало ще 700 імен морських піхотинців РФ, котрі вторглися в Україну

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Головне управління розвідки оприлюднило імена та посади понад 700 військових батальйону морської піхоти Росії.

Список опублікований на сайті відомства у п’ятницю, 11 березня.

“ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) міста Астрахань, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України. Ви не морська піхота! Ви “волки позорные”! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо”, – йдеться в повідомленні.

Найвища посада серед військових – підполковник, командир батальйону.

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