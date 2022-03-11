Головком назвав число оперативно-тактичних ракет РФ, випущених по мирних населених пунктах

Від початку війни російські війська випустили 328 оперативно-тактичних ракет та ракет класу Х по мирних населених пунктах України.
Про це станом на ранок 11 березня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
“Із початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування “Іскандер”, “Калібр”, “Точка-У” та класу Х по мирних містах та селах України”, – ідеться в дописі на ФБ-сторінці головкома.
В інфографіці зазначено, що було завдано 219 ракетних ударів.
Залужний наголосив, що цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і потребує розслідування Гаазького трибуналу.
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