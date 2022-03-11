Home / Війна / Facebook та Instagram тимчасово дозволять українцям “мову ненависті” на адресу російських загарбників, Путіна і Лукашенка

Facebook та Instagram тимчасово дозволять українцям “мову ненависті” на адресу російських загарбників, Путіна і Лукашенка

11/03/2022 03:37

Напрочуд актуальний колаж 2014 року. Скільки б проблем тоді вирішилося, якби… Колаж: Twitter @sprotiv

Соцмережі Facebook та Instagram тимчасово дозволять заклики до насильства проти російських військових, а також до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка для користувачів в Україні та ще кількох країнах.

Про це пише Reuters, посилаючись на внутрішні електронні листи платформи Meta (до якої входять фейсбук та інстаграм), які нібито вдалося переглянути інформагенції.

Як зазначається, Meta дозволятиме так званий “хейтспіч”, тобто агресивні висловлювання аж до закликів убивати і побажань смерті, якщо вони націлені на російських солдатів, крім військовополонених, або націлені на росіян там, де ясно, що контекст — це вторгнення Росії до України.

Згідно з одним електронним листом, тимчасові зміни “толерантної” політики компанії поширюються, окрім України, на Вірменію, Азербайджан, Естонію, Грузію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Росію, Словаччину.

Соціальна мережа також тимчасово дозволяє деякі повідомлення, які закликають до смерті Путіна або Лукашенка, у країнах, що включають Росію, Україну та Польщу. Уточнюється, що заклики до смерті лідерів будуть дозволені, якщо вони не містять інших цілей або не містять даних про місце і метод убивства.

Цю інформацію підтвердив і речник Meta Енді Стоун. Він поширив офіційну позицію компанії з цього приводу:

“У результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово зробили поправку на форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, такі як агресивні висловлювання на зразок “смерть російським окупантам“. Ми, як і раніше, не допустимо однозначних закликів до насильства проти звичайних російських громадян“.

Читайте також (новина за липень 2021 року)
“Захищати життя українців – суперечить політиці Цукерберга”:
Facebook блокує новини про ЗСУ як “неправильний контент”

Унікальних переглядів: 19
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Осокорках розстріляли авто з колишнім високопоставленим СБУшником. ВІДЕО

10 березня близько 18:00 в Дарницькому районі Києва був убитий Дмитро Дем’яненко, колишній заступник начальника Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області. Як повідомляють ЗМІ та соцмережі...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse