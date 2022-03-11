Facebook та Instagram тимчасово дозволять українцям “мову ненависті” на адресу російських загарбників, Путіна і Лукашенка

Соцмережі Facebook та Instagram тимчасово дозволять заклики до насильства проти російських військових, а також до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка для користувачів в Україні та ще кількох країнах.

Про це пише Reuters, посилаючись на внутрішні електронні листи платформи Meta (до якої входять фейсбук та інстаграм), які нібито вдалося переглянути інформагенції.

Як зазначається, Meta дозволятиме так званий “хейтспіч”, тобто агресивні висловлювання аж до закликів убивати і побажань смерті, якщо вони націлені на російських солдатів, крім військовополонених, або націлені на росіян там, де ясно, що контекст — це вторгнення Росії до України.

Згідно з одним електронним листом, тимчасові зміни “толерантної” політики компанії поширюються, окрім України, на Вірменію, Азербайджан, Естонію, Грузію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Росію, Словаччину.

Соціальна мережа також тимчасово дозволяє деякі повідомлення, які закликають до, у країнах, що включаютьта. Уточнюється, що заклики до смерті лідерів будуть дозволені, якщо вони не містять інших цілей або не містять даних про місце і метод убивства.

Цю інформацію підтвердив і речник Meta Енді Стоун. Він поширив офіційну позицію компанії з цього приводу:

“У результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово зробили поправку на форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, такі як агресивні висловлювання на зразок “смерть російським окупантам“. Ми, як і раніше, не допустимо однозначних закликів до насильства проти звичайних російських громадян“.

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