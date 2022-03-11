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Генштаб ЗСУ назвав оновлені дані про втрати російських окупантів

11/03/2022 10:14

Загальні бойові втрати Російської Федерації внаслідок вторгнення в Україну склали понад 12 тисяч осіб. За минулу добу було ліквідовано щонайменше 266 рашистів.

Про це вранці в п’ятницю, 11 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Щодо техніки втрати ворога такі: танків ‒ 353, ББМ ‒ 1165, артилерійських систем – 125, РСЗВ – 58, засоби ППО – 31, літаків – 57, гелікоптерів – 83, автомобільної техніки – 558, кораблі/катери – 3, цистерн із ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати противника за минулу добу: особового складу – 266, танків ‒ 18 од, ББМ ‒ 60 од, артилерійських систем – 2 од, РСЗВ – 2 од, засоби ППО – 2 од, автомобільної техніки – 32 од.

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