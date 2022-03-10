ЗСУ зупинили наступ ворога на всіх напрямках, РФ зосередилася на дезінформації, – Генштаб

Протягом дня Збройні сили змусили російські війська відійти на Поліському та Волинському напрямках, а також звільнили село Бакланова Муравійка у Чернігівській області.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу щодо перебігу бойових дій у четвер, 10 березня.

“Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, російські війська, за даними Генштабу, поширюють дезінформацію щодо вищого воєнно-політичного керівництва України, зокрема, про те, що українська влада нібито погодилася на умови Москви, а також заклики до припинення вогню.

Генштаб закликає “довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій“.

“Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил РФ, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для Росії стан речей до них все ж таки надходять. Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій”, – йдеться в зведенні.

Також, за даними Генштабу, в районі села Шестовиця на Чернігівщині російські війська “шукають спосіб здатися в полон”.

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