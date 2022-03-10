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ЗСУ зупинили противника на всіх напрямках, – Генштаб

10/03/2022 13:41

Російські війська було зупинено у всіх напрямках, наразі противник намагається втримати зайняті раніше позиції.

Такі інформацію станом на 12:00 поширила в четвер, 10 березня, пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На всіх напрямках противника зупинено салами оборони України, успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції”, – йдеться в повідомленні. 

“Як особливість, ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними!”, – додали в ГШ.

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