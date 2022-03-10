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Зеленський: пропагандисти РФ будуть покарані за воєнні злочини так само, як і влада

10/03/2022 14:23

Президент Володимир Зеленський попередив, що за воєнні злочини РФ відповідатиме не лише влада, яка дає накази бомбити мирних людей в Україні, а й  російські пропагандисти.

Про це він сказав у відеозверненні в четвер, 10 березня.

“Вночі зʼявилася інформація про загиблих у вчорашньому бомбардуванні пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі.

Знаєте, на російському телебаченні згадали цю тему. Вона була у них на ток-шоу. Але жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку – жінок та дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли “націоналісти”.

Вони брехали впевнено. Як і завжди. Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають.

Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само, як і ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей.

Ми знайдемо всю власність пропагандистів та повʼязаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб її конфіскували, де б вона не була. Ви ж любите багате життя. Любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок.

Вас притягнуть до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім…

Це обовʼязково буде. Вас зненавидять громадяни Росії. Всі, кого ви зараз обманюєте. Коли вони відчують наслідки вашої брехні. Відчують по своїх гаманцях. По можливостях, яких стає дедалі менше. По вкраденому майбутньому російських дітей.

Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди бʼє і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє.

Але завжди розуміє. І завжди страждає“, – наголосив Зеленський.

Як писала “Новинарня“, вдень 9 березня російські окупаційні війська скинули декілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі Донецької області.

Загинуло троє людей, серед них одна дитина — дівчинка. Ще 17 людей — лікарі, пацієнти, діти — отримали поранення.

10 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров визнав, що російські війська свідомо бомбардували лікарню в Маріуполі.

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