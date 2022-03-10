З оточеного окупантами Ізюма евакуювали 2 тисячі людей

З оточеного російськими військами Ізюма на Харківщині у четвер, 10 березня, вдалося евакуювати 2 тисячі людей.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей. Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра”, – написав він у телеграм-каналі.
Як уточнили в МВС, серед евакуйованих – близько 200 дітей.
Окрім того, як повідомив Синєгубов, в Ізюм доставлено гуманітарний вантаж із продуктами харчування та речами першої потреби.
Як писала “Новинарня“, також 10 березня триває евакуація з охоплених бойовими діями передмість Києва: Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Бородянки.
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