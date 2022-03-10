Українські бомбосховища підключать до інтернету

Бомбосховища у великих містах України почнуть підключати до інтернету.
Про це в четвер, 10 березня, повідомили в Держспецзв’язку.
Зокрема, в бомбосховищах буде заборонено встановлювати системи відеофіксації і проводити онлайн стріми.
“Прохання до розпорядників бомбосховищ не встановлювати жодних систем відеофіксації та систематично проводити з населенням роз’яснювальну роботу щодо недопустимості онлайн-стріму з бомбосховищ, розкриття місцеперебування та осіб, які там перебувають”, – йдеться в повідомленні.
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