Українські бомбосховища підключать до інтернету

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Бомбосховища у великих містах України почнуть підключати до інтернету.

Про це в четвер, 10 березня, повідомили в Держспецзв’язку.

Зокрема, в бомбосховищах буде заборонено встановлювати системи відеофіксації і проводити онлайн стріми.

“Прохання до розпорядників бомбосховищ не встановлювати жодних систем відеофіксації та систематично проводити з населенням роз’яснювальну роботу щодо недопустимості онлайн-стріму з бомбосховищ, розкриття місцеперебування та осіб, які там перебувають”, – йдеться в повідомленні.

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