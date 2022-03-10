У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути. ГУР припускає, чому так може бути

У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спробували пояснити, чому так відбувається.

“Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-25. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув… Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут. Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом“, – інформує ГУР.

“Тим більше кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами – військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у ​​руки правосуддя та відкрити правду усьому світу – це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особіста (спадкоємця “залізного Фелікса” та дрібного Путіна) трохи “підправити” парашут. Як то кажуть – раз і справа у капелюсі. У сенсі льотчик у землі і нікому нічого не розповість. А російські жінки – вони ще понароджують. Не вперше”, – додають у розвідувальному відомстві.

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