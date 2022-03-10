Мешканця російського Сургута оштрафували на ₽40 тис. за коментар “Z – засранці”

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Мешканця міста Сургут у Російській Федерації оштрафували на 40 тисяч рублів за нібито образливу розшифровку символу “Z”.

Про це в четвер, 10 березня, інформує УНІАН із посиланням на так звані росЗМІ.

“Про “злочин” розповіла керівниця пресслужби УМВС по Ханти-Мансійському автономному округу Ольга Абмайкіна: “Це був коментар під одним з постів “ВКонтакте”. Пост був про те, що військові Росії розкрили значення знаків “Z” на спецтехніці. Під цим постом громадянин писав негативні коментарі: “Z — засранці”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для мешканця Сургута 40 тисяч рублів цілком можуть виявитися місячною зарплатою.

Як відомо, знаком “Z” маркують російську військову техніку, що бере участь в війні проти України.

Його також транслюють у пропагандистських роликах, де росіяни відверто підтримують військову політику Володимира Путіна.

Рашисти малюють його на автомобілях, вивішують на будинках чи прикріплюють до одягу. Однак ніхто точно не знає, що це означає. Деякі люди інтерпретують значення символу “Z” як абревіатуру “Za pobedu” або слова “Zapad”.

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