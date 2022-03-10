США виділяють $53 млн для продовольчої допомоги українцям

Бомбосховище в метрополітені Харкова. Фото: Стас Козлюк / "Новинарня"

Сполучені Штати виділять додаткові майже 53 млн доларів для продовольчої підтримки цивільних мешканців, які постраждали від вторгнення Росії в Україну.

Про таку допомогу оголосила віцепрезидентка США Камала Гарріс під час візиту до Польщі, передає “Європейська правда” з посиланням на повідомлення Білого дому.

Кошти будуть виділені через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) на підтримку Світової продовольчої програми ООН.

Їх витратять на надання продовольчої допомоги для сотень тисяч постраждалих від вторгнення, у тому числі людей, які залишили свої будинки та перетинають кордон до інших країн.

Крім того, кошти підтримуватимуть логістичні операції продовольчої програми ООН з доставки допомоги в Україну, зокрема до Києва.

Як відомо, менш ніж два тижні тому США оголосили про виділення гуманітарної допомоги на суму майже 54 мільйони доларів для закупівлі предметів медичного призначення, продовольчої допомоги, високотемпературних ковдр та іншої допомоги Україні.

На сьогодні близько двох мільйонів людей були змушені покинути Україну через війну. Щонайменше 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги по всій Україні, заявили в Білому домі.

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