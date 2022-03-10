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Спецпризначенці захопили ворожий ЗРПК “Панцир-С1”

10/03/2022 19:59

Воїни Сил спеціальних операцій захопили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1″.

Про це ввечері в четвер, 10 березня, інформує пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“Ще одна успішна операція, ще один „особливий“ трофей”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше тероборона Баштанки Миколаївської області захопила російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”. Це був третій “панцерник” за 10 днів.

“Панцирь-С1” – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіусу дії, що розміщується на гусеничному шасі, колісному шасі вантажівки, причепа або встановлюваний стаціонарно.
Управління ведеться двома або трьома операторами. Протиповітряна оборона здійснюється автоматичними гарматами та керованими ракетами з радіокомандним наведенням з ІЧ та РЛ стеженням.
Комплекс призначено для захисту малорозмірних об’єктів від засобів повітряного нападу (як пілотованих, так і безпілотних). Крім того, комплекс здатний вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями, а також живою силою супротивника.
Експортна ціна такого ЗРПК – до 20 мільйонів доларів.

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