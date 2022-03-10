Сейм Литви закликає ЄС невідкладно надати Україні статус кандидата

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Литовський Сейм одностайно підтримав резолюцію, у якій закликає Євросоюз невідкладно надати Україні статус кандидата на вступ та відкрити переговори про членство.

За резолюцію проголосували 123 депутати, пише “Європейська правда”.

“Щодо України потрібно задіяти прискорену процедуру прийняття до ЄС без зволікань”, – зазначають у документі з назвою “Щодо надання Україні статусу країни-кандидата та повноправного членства України в ЄС”.

У резолюції зазначають, що Україна вже понад десять років тому почала рух до членства, останні п’ять років зміцнює зв’язки з ЄС завдяки Угоді про асоціацію, і надання статусу країни-кандидата зараз було би важливим сигналом підтримки для українців, які борються за майбутнє своєї країни.

“Прийняття до ЄС країни, народ якої продемонстрував неймовірну волю й рішучість у боротьбі за європейські цінності, надихатиме і посилюватиме європейську родину”, – зазначають у тексті.

Сейм висловлює готовність всіляко підтримувати Україну на шляху до членства у ЄС.

“Зараз, коли тривають наші дебати, в Україні гинуть діти, російські війська атакують цивільну інфраструктуру, пологові будинки й атомні електростанції. Це боротьба Давида й Голіафа, і кожен з нас, як кожна суверенна держава, у тому числі ЄС, стоїть перед вибором – з ким ми? Чи не зробили ми помилку, не почавши перемовини про членство раніше? Можливо, тоді ми б мали іншу реальність сьогодні”, – зазначила голова парламентського комітету із закордонних справ Лайма Андрікієне, презентуючи текст резолюції.

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