Росіяни хочуть зайти на об’єкти ГТС України

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Російські окупанти хочуть вторгнутися на об’єкти газотранспортної системи (ГТС) України. Через це з’явилася загроза припинення транзиту російського газу до Європи.

Про це повідомляє у ФБ в четвер, 10 березня, “Оператор ГТС України”.

“ОГТСУ повідомляє про спроби російських військових та озброєних угруповань «ЛНР» потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп’янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об’єктів ГТС”, – йдеться в повідомленні.

Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.

“ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угрупування негайно покинули території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС”, – додала пресслужба.

Про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ “Газпром”.

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