Росіяни можуть заслати в Київ ДРГ під виглядом евакуйованих мешканців, – Генштаб

Фото: ГУ НП Київщини

Сили оборони України 15-ту добу дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації від Генштабу ЗСУ станом на 12:00 четверга, 10 березня.

На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів.

Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу.

“Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів”, – йдеться в повідомленні.

Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено.

На Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населеним пунктам Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.

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