Президент доручив уряду розробити програму відновлення міст

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду створити спеціальну державну програму для відбудови кожного українського міста, що постраждало внаслідок російського вторгнення.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави повідомив у зверненні вдень у четвер, 10 березня.

“Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо все, що зруйновано. Дуже швидко й дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма для відбудови. Я вже доручив уряду почати розробку”, – сказав Зеленський.

За словами президента, після реалізації цієї програми Чернігів, Суми, Охтирка, Житомир, Ізюм, Маріуполь та інші українські міста “не бачитимуть навіть сліду від російського вторгнення”.

“Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проєкти – для кожного міста! Я хочу сказати про це на прикладі Харкова. Нашого Харкова, який зараз переживає найстрашніші страждання. Найстрашніші з часів Другої світової війни… Площа Свободи буде такою, що там буватимуть усі – ми, європейці! Полтавський шлях, Білгородське Шосе, вулиця Мироносицька. Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац праці, бібліотека Короленка…Ми все відбудуємо! Я особисто вам обіцяю”, – сказав Зеленський.

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