Олесь Доній. Російському солдату (вірш)

Олесь Доній

громадський діяч, політик

І ось ти зайшов на чужбину,

Заліз на землю ворожу,

Де під кожним кущиком віє:

“Україна все одно переможе!”

І ось ти стріляєш в жінок,

З якими, може, мріяв би спати.

І ось ти вбиваєш діток

І ще не боїшся відплати.

Та невдовзі у мареві сонній

Убиті тобою немовлята

Приходитимуть по одній

І чітко так промовлятимуть:

“Горітимеш ти у пеклі!

І не у м’якому ліжку.

Згадуючи перед смертю

Дитячі ручки і ніжки”.

І сон цей тебе нещадно

З’їдатиме щонощно.

І знатимеш ти, падло,

Що сон той направду віщий.

Горітимеш, суко, у пеклі!

За стогони, кров і муки!

І ця перспектива невпинно

Стає ближче і ближче, падлюко!

І коли твої вії обвугляться,

А очі луснуть в пожежі,

Останнє, що ти почуєш: “Україна все одно переможе!”

(9 березня 2022 р., після обстрілу росіянами пологового будинку в Маріуполі)

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