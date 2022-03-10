Олесь Доній. Російському солдату (вірш)

Олесь Доній
громадський діяч, політик
І ось ти зайшов на чужбину,
Заліз на землю ворожу,
Де під кожним кущиком віє:
“Україна все одно переможе!”
І ось ти стріляєш в жінок,
З якими, може, мріяв би спати.
І ось ти вбиваєш діток
І ще не боїшся відплати.
Та невдовзі у мареві сонній
Убиті тобою немовлята
Приходитимуть по одній
І чітко так промовлятимуть:
“Горітимеш ти у пеклі!
І не у м’якому ліжку.
Згадуючи перед смертю
Дитячі ручки і ніжки”.
І сон цей тебе нещадно
З’їдатиме щонощно.
І знатимеш ти, падло,
Що сон той направду віщий.
Горітимеш, суко, у пеклі!
За стогони, кров і муки!
І ця перспектива невпинно
Стає ближче і ближче, падлюко!
І коли твої вії обвугляться,
А очі луснуть в пожежі,
Останнє, що ти почуєш: “Україна все одно переможе!”
(9 березня 2022 р., після обстрілу росіянами пологового будинку в Маріуполі)
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