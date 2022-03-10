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Окупанти обстріляли Ніжин з “Урагану”, є загиблі

10/03/2022 23:03

Російські окупанти вдень обстріляли місто Ніжин (Чернігівська область) з ракетної системи залпового вогню “Ураган”, є загиблі й поранені.

Про це розповів у фейсбуці мер міста Олександр Кодола.

“Сьогодні о 14.20 був руйнівний обстріл РСЗО “Ураган”. Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих. У результаті вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи, до кінця дня тепло має бути повернуто в домівки”, – написав Кодола.

За його даними, чотири будинки залишаються без світла. У школі, дитсадку та амбулаторії сімейної медицини в результаті вибуху пошкоджено вікна. Відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

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