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МВФ виділяє Україні як екстрену допомогу 1,4 млрд доларів

10/03/2022 01:13

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення для України екстреного фінансування обсягом 1,4 млрд доларів.

Про це пізно ввечері 9 березня повідомила пресслужба МВФ.

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що “політична реакція української влади на надзвичайні ситуації була вражаючою”. Зокрема, щодо заходів для збереження доступності валютних резервів та зменшення невизначеності щодо обмінного курсу. Також Георгієва підкреслила, що Україна виконала всі боргові зобов’язання.

“Після того, як війна закінчиться і можна буде провести належну оцінку збитків, імовірно, буде потрібна додаткова велика підтримка для підтримки зусиль з відновлення”, – заявила вона.

Україна отримає кошти в межах інструменту швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI). Він дозволяє  швидко отримати доступ до фінансової допомоги тим країнам, які стикнулися з терміновими потребами платіжного балансу, зокрема, внаслідок воєнних конфліктів.

Раніше в НБУ пояснювали, що цей інструмент запроваджується тоді, коли реалізувати програму економічних реформ неможливо. Водночас залишається зобов’язання співпрацювати з МВФ для розв’язання проблем із її платіжним балансом.

У МВФ зазначили, що виплата “забезпечить критично важливу підтримку в короткостроковій перспективі і відіграє роль каталізатора для фінансування з боку інших партнерів”.

Максимальний обсяг RFI обмежений 50% квоти країни в МВФ на рік, тобто максимальний обсяг для України становив саме 1,4 млрд доларів.

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