Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, – Резніков

Олексій Резніков. Фото: "Голос Америки"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наша держава з розумінням прийме капітуляцію Російської Федерації.

Про це він написав ввечері в четвер, 10 березня, у фейсбуці.

“Керівництво країни на чолі з президентом, члени уряду – всі працюють, усі на своїх місцях. Як би це не було прикро для Росії! Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно. Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії. Тримаймо стрій!”, – йдеться в повідомленні.

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