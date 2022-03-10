Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наша держава з розумінням прийме капітуляцію Російської Федерації.
Про це він написав ввечері в четвер, 10 березня, у фейсбуці.
“Керівництво країни на чолі з президентом, члени уряду – всі працюють, усі на своїх місцях. Як би це не було прикро для Росії! Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно. Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії. Тримаймо стрій!”, – йдеться в повідомленні.
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