ГУР злило в мережу список ще понад 1000 російських окупантів

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 117-го окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, місто Омськ РФ), які беруть участь у війні проти України.

Інформацію опублікували в четвер, 10 березня.

Напередодні в ГУР повідомили, що здобули список військовослужбовців цього полку ЗС РФ, які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України.

“Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним”, – заявили в українській розвідці.

Переглянути список можна за посиланням.

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