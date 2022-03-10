Home / Війна / ГУР злило в мережу список ще понад 1000 російських окупантів

ГУР злило в мережу список ще понад 1000 російських окупантів

10/03/2022 13:27

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 117-го окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, місто Омськ РФ), які беруть участь у війні проти України.

Інформацію опублікували в четвер, 10 березня.

Напередодні в ГУР повідомили, що здобули список військовослужбовців цього полку ЗС РФ, які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України.

“Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним”, – заявили в українській розвідці.

Переглянути список можна за посиланням.

Читайте також:
У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути. ГУР припускає, чому так може бути

Унікальних переглядів: 208
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Люди переказали НБУ для армії вже більше 11 мільярдів

Станом на ранок 10 березня на спеціальний рахунок НБУ для допомоги армії надійшло понад 11 млрд грн. Про це повідомляє Національний банк України. “Станом на 10 березня 2022 року...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse