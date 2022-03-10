У лавах добровольців захищати Україну приїхав син британської депутатки Бен Грант. ВІДЕО

Бен Грант

Серед добровольців із Об’єднаного Королівства, які вирушили воювати за Україну, є син британської депутатки Бен Грант.

Про це вдень у четвер, 10 березня, інформує “НВ” із посиланням на видання Evening Standart.

Бен – колишній спецназівець Королівської морської піхоти з досвідом служби більше як п’ять років.

Це син Гелен Грант, членкині британського парламенту від Консервативної партії та радниці Бориса Джонсона. Раніше вона була міністеркою спорту Великої Британії.

30-річний Грант вирішив приїхати до України після того, як побачив відео бомбардування одного з українських житлових будинків, на яких було чути дитячий крик.

“Я батько трьох дітей, і, якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би — я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім’ю”, – переконаний Грант.

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