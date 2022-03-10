15-та доба війни: Генштаб розповів про ситуацію на всіх напрямках лінії оборони

Фото: ГШ ЗСУ

Розпочато п’ятнадцяту добу оборони України від російського вторгнення. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 06.00 четверга, 10 березня.

Зазначається, що військові захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.

Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.

“Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі”, – йдеться в повідомленні.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.

“Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника”, – інформують у ГШ.

Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

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