Генштаб: противник продовжує наступ, хоча й знизив темп, взяв Пологи, просунувся до Ясногородки

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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24.00 08.03.2022 щодо російського вторгнення

Добігла кінця тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

▪️ Протягом доби противник знизив темп наступальної операції, застосовуючи, переважно, ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі.

Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на:

оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова;

створенні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною Російської Федерації;

виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

▪️ За наявною інформацією, окупантами розглядається питання організації ефективного забезпечення власних військ пальним за рахунок використання наявної стаціонарної мережі автомобільних заправних станцій та сховищ нафтопродуктів. Також ворог планує створити мережу польових трубопроводів, на тимчасово захопленій території України, з можливістю їх під’єднання до центрального нафтопродуктопроводу та здійснення перекачування пального з території Республіки Білорусь.

В ході ведення бойових дій на території України окупанти продовжують нести значні втрати. Так, за наявною інформацією, 14-та окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється). БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ, у зв’язку із втратою боєздатності.

▪️ На Поліському напрямку противник продовжує утримувати зайняті раніше рубежі та захоплені населені пункти, зокрема Бородянка, Копилів, Буча, Демидів.

На напрямку з населеного пункту Димер активних дій з боку окупантів не відзначено. В районі населеного пункту Прип’ять, силами до двох БТГр, займає оборону.

На напрямку з н.п. Бабинці, силами до п’яти БТГр, ворог вів наступальні дії, був зупинений та перейшов до оборони в районі н.п. Буча.

В районі н.п. Бузова, силами до чотирьох БТГр зі складу 36-ї загальновійськової армії (по дві БТГр зі складу 5-ї окремої танкової бригади та 37-ї окремої мотострілецької бригади), не зважаючи на понесені численні втрати, просунувся в район н.п. Ясногородка.

▪️ На Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб оволодіти містом Чернігів.

З району н.п. Глухів, силами до п’яти БТГр зі складу 90-ї танкової дивізії та чотирьох БТГр зі складу 2-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу намагався вклинитись в оборону оперативного угруповання військ ЗС України, був зупинений. З метою забезпечення наступу в напрямку н.п. Козелець намагається навести та утримувати понтонно-мостову переправу.

▪️ На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб блокувати Харків з півночі, але, не має значного успіху, одночасно наносить ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі з метою залякування цивільного населення.

Триває бій за н.п. Ізюм.

Противник наводить понтонно-мостові переправи через р. Сіверський Донець та Берека.

▪️ На Донецькому напрямку противник продовжує наступальні дії у напрямках Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської обл. Провівши невдалий наступ у районі Троїцьке, намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити місто Маріуполь.

▪️ На Таврійському та Південному напрямках противник силами до 17 БТГр утримує населені пункти Херсон, Енергодар, Василівка, здійснює перегрупування сил для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя.

Силами трьох БТГр взято під контроль н.п. Пологи.

▪️ Із Чорноморської та Азовської операційних зон очікується нанесення ударів по цивільних та військових об’єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

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