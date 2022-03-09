У Броварському районі окупанти розстріляли два авто, одне переїхали танком, – ЗМІ

У Броварському районі Київської області російські окупанти розстріляли ще два авто, одна з них переїхали танком. Загинули п’ять осіб.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на зведення ГУ НП.
“Інформаційні зведення столичної поліції неможливо читати спокійно, попри суху офіційну мову доповіді”, зазначив він.
Журналіст переповів такі надзвичайні події:
8 березня близько 12.00 в селі Шевченкове Броварського району Київської області військовослужбовці РФ на вулиці обстріляли автомобіль Opel місцевих жителів Єсипенка Сергія Михайловича, 1980 р.н., та Ващенко Юлії Олексіївни, 1984 р.н. У результаті отриманих вогнепальних поранень подружжя загинуло. У зв’язку з проведенням бойових дій у вказаному селі неможливо виїхати на місце події.
8 березня близько 16.00 в селі Богданівка Броварського району Київської області військовослужбовці РФ на вулиці обстріляли автомобіль ВАЗ, у якому були троє осіб, та переїхали танком. У результаті отриманих травм загинув молодший інспектор роти №3 УПО ФБ у м.Києві Мироненко Олександр Анатолійович, 1993 р.н., особи інших двох осіб встановлюються. У зв’язку з проведенням бойових дій у вказаному селі неможливо виїхати на місце події.
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