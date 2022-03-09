Home / Війна / У Броварському районі окупанти розстріляли два авто, одне переїхали танком, – ЗМІ

У Броварському районі окупанти розстріляли два авто, одне переїхали танком, – ЗМІ

09/03/2022 01:08

У Броварському районі Київської області російські окупанти розстріляли ще два авто, одна з них переїхали танком. Загинули п’ять осіб.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на зведення ГУ НП.

“Інформаційні зведення столичної поліції неможливо читати спокійно, попри суху офіційну мову доповіді”, зазначив він.

Журналіст переповів такі надзвичайні події:

8 березня близько 12.00 в селі Шевченкове Броварського району Київської області військовослужбовці РФ на вулиці обстріляли автомобіль Opel місцевих жителів Єсипенка Сергія Михайловича, 1980 р.н., та Ващенко Юлії Олексіївни, 1984 р.н. У результаті отриманих вогнепальних поранень подружжя загинуло. У зв’язку з проведенням бойових дій у вказаному селі неможливо виїхати на місце події.

8 березня близько 16.00 в селі Богданівка Броварського району Київської області військовослужбовці РФ на вулиці обстріляли автомобіль ВАЗ, у якому були троє осіб, та переїхали танком. У результаті отриманих травм загинув молодший інспектор роти №3 УПО ФБ у м.Києві Мироненко Олександр Анатолійович, 1993 р.н., особи інших двох осіб встановлюються. У зв’язку з проведенням бойових дій у вказаному селі неможливо виїхати на місце події.

Читайте також:
Окупанти під Києвом розстріляли цивільне авто: дві загиблі, четверо поранених

Унікальних переглядів: 146
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Броварському районі окупанти розстріляли два авто, одне переїхали танком, – ЗМІ

У Броварському районі Київської області російські окупанти розстріляли ще два авто, одна з них переїхали танком. Загинули п’ять осіб. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на зведення...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse