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У Чехії хочуть заборонити символ російських окупантів “Z” як нову свастику

09/03/2022 21:41

У Чеській Республіці пропонують прирівняти символ “Z” до нацистської свастики і заборонити його використання у державі.

Саме літера “Z” вважається символом російської пропаганди та розглядається як підтримка російського вторгнення в Україну. Нею маркують російські танки та іншу військова техніка РФ, яка вторглася в Україну.

Як пише Zaxid.net із посиланням на чеські ЗМІ, використання цього символу може бути заборонено в Чеській Республіці, як і використання нацистської свастики.

Можливі санкції підтвердили у поліції та Міністерстві внутрішніх справ країни.

“Так, разом із прокуратурою тут створюється матеріал, присвячений цьому. Однак я хотів би зазначити, що кожен окремий випадок оцінюватиметься індивідуально”, – сказав речник поліції Ондржей Моравчик.

“У нашій правовій системі немає списку заборонених символів, завжди важливим є контекст. Органи, які ведуть кримінальні справи, переслідують не самі символи чи літери, а конкретні дії та наміри”, — заявила речниця МВС Гана Мала.

За її словами, символ “Z”, який використовується для підтримки вторгнення в Україну, може, на думку уряду, означати схвалення війни, тобто злочин проти миру.

“Тому можливі кваліфікації за статтею 405 Кримінального кодексу, а саме підтримка, схвалення чи виправдання злочинів проти людяності чи військових злочинів чи злочинів проти миру. Міністерство внутрішніх справ вважає цю кваліфікацію найбільш правильною”, – уточнила Мала.

Знак “Z” можна побачити у пропагандистських роликах, де росіяни відверто підтримують військову політику Володимира Путіна.

Рашисти малюють його на автомобілях, вивішують на будинках чи прикріплюють до одягу. Однак ніхто точно не знає, що це означає. Деякі люди інтерпретують значення символу “Z” як абревіатуру “Za pobedu” або слова “Zapad”.

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