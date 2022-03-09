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У Скадовськ увійшли російські окупанти, із міськради винесли комп’ютери. ФОТО, ВІДЕО

09/03/2022 15:16

У місто Скадовськ Херсонської області в’їхала російська військова техніка. Місцевих мешканців не пустили до пам’ятника Тарасові Шевченку, а з міської ради винесли комп’ютери.

Про це вдень у середу, 9 березня, інформує “Українська правда” з посиланням на місцеві ЗМІ.

Сьогодні вранці містяни вийшли вшанувати 208-му річницю з дня народження Тараса Шевченка.  Тоді в місто почала в’їжджати військова техніка збройних сил Російської Федерації.

Навпроти людей, що були з українськими прапорами, стали і російські солдати зі зброєю.

Місцеві мешканці писали у соцмережах, що близько 9-ї ранку до центру міста заїхали вісім машин інтервентів, десять окупантів побігли до міськради й вибили двері в будівлі. На машинах – нібито знак “Z”.

Російські військові наказали закрити всі магазини. Згодом вони зайшли до міської ради та забрали звідти усі комп’ютери.

“Завітали військові невідомого роду військ і забрали у міській раді всі комп’ютери та поїхали. Влаштували тут розгром. Травмованих немає”, – розповів міський голова Олександр Яковлєв.

За його словами, окупанти наказали не проводити політичні акції.

Місцеві мешканці також розповіли, що російські військові зайшли у Скадовськ о 8:45. Спочатку вони стояли на центральній площі, але зібралися місцеві мешканці і їх прогнали.

Після цього росіяни перемістилися до управління Нацполіції, захопивши його. У міській раді розбили вікна.

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