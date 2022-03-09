Росіяни хочуть пригнати в Україну 800 військових з Придністров’я, – ГШ

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Російські окупаційні війська хочуть задіяти до бойових дій в Україні близько 800 військовослужбовців з невизнаного Придністров’я.

Таку інформацію поширила вранці у середу, 9 березня, пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні”, – повідомили в ГШ.

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