Росіяни хочуть пригнати в Україну 800 військових з Придністров’я, – ГШ

Російські окупаційні війська хочуть задіяти до бойових дій в Україні близько 800 військовослужбовців з невизнаного Придністров’я.
Таку інформацію поширила вранці у середу, 9 березня, пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні”, – повідомили в ГШ.
Читайте також:
На Херсонщині окупанти перевдяглися в цивільний одяг і рушили на Миколаїв, – Генштаб
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!