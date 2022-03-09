Знешкодити армію РФ в Україні є завданням не одного місяця, – Решетилова

Фото: ГШ ЗСУ

Ольга Решетилова

журналістка, правозахисниця, координатор Медійної ініціативи за права людини

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Я не військова експертка, проте вісім років маю справу зі збройним конфліктом і військовою агресією РФ, тому дозволю собі висловити деякі думки, які можуть бути непопулярними.

Оскільки військова операція РФ не вдалася у намічений термін та й просто не вдалася, Кремль обрав звичну собі тактику – тактику терору. Зафіксовані десятки випадків, коли російські війська цинічно і свідомо розстрілюють цивільне населенння без причини. Вони мордують людей і тримають в страху на окупованих територіях. Вони фактично поширили ОРДЛО на велику територію України, перетворивши нас на безкінечну сіру зону.

Цілком можливо, що російським військам і угрупуванням (ми знаємо, що населені пункти окупували і вагнерівці, і кадирівці) була дана команда протриматись якийсь час на самозабезпеченні, тобто грабуючи місцеве населення. А це те, що росіянам вдається найкраще.

Приблизно так само відбувалася окупація Донбасу, з заходом російських військ в окремі міста, а потім об‘єднання цього всього в одне утворення. З різницею, звісно, в тому, що у 2014-му у них була хоч якась підтримка населення, але, як показує досвід, для росіян це не обов‘язкова умова.

Зараз таке утворення створюється в кількох кілометрах від Києва. В окремих населених пунктах, за нашою інформацією, встигли досить серйозно укріпитися і планують засісти надовго. При цьому прикриваються цивільним населенням.

Тому я не поділяю риторику, яку обрала влада і велика частина українців, що, мовляв, в РФ закінчуються ресурси, а це означає, що ось-ось війна закінчиться.

Це дуже шкідливе самонавіювання, яке заважає тверезо оцінити ситуацію і спланувати подальші дії – як державі загалом, так і окремим громадянам.

Терор можна чинити без особливих ресурсів і достатньо довго. Перетворити цілу країну на сіру зону із зруйнованою інфораструктурою – це, схоже, завдання мінімум для Кремля, яке в принципі досягається. За одвічним російським принципом «та не достанься же ты никому».

Тому нам виходити треба не з того, скільки ще ресурсів у путіна і по чому у них долар (хоча це, безперечно, важливо), а з того, як знешкодити автономні угрупування російських військ і не дати їм закріпитися, об‘єднатися і ще й встановити повноцінну владу в населених пунктах.

Ну й прийняти той факт, що це завдання не одного місяця. І навіть якщо завтра в Росії голодні бунти, ці угрупування продовжать терор в Україні, бо, по-перше, така в них задача, по-друге, вони по суті не мають іншого виходу.

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