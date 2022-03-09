У Кремлі заявили, що Путін не знав про строковиків в Україні й хоче покарати винних

Дмитро Пєсков і Володимир Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив прокуратурі покарати винних у відправленні строковиків на війну в Україну.

Про це вдень у середу, 9 березня, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі журналістам, інформує так зване росЗМІ “РИА Новости”

За словами Пєскова, до початку вторгнення в Україну за вказівкою Путіна до всіх командирів підрозділів Збройних сил РФ було доведено вимогу категорично виключити залучення військовослужбовців строкової служби для виконання будь-яких завдань на території України.

“Президенту Путіну було повідомлено про виконання цієї вказівки”, – сказав Пєсков.

“У зв’язку з фактами присутності низки військовослужбовців строкової служби у частинах Збройних сил, які беруть участь у проведенні спеціальної військової операції на території України, за вказівкою президента Росії до Головної військової прокуратури направлені матеріали для перевірки та правової оцінки дій та покарання посадових осіб, відповідальних за невиконання цієї вказівки”, – заявив речник Кремля.

Нагадаємо, 9 березня на пресконференції у Києві полонені російські військові сказали, що в Україні воюють солдати строкової служби РФ, за яких підписують контракт без їхньої згоди.

Приблизно тоді ж міністерство оборони країни-агресора визнало, що на території України воюють військовослужбовці строкової служби.

Там запевнили, що буцімто “практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії”.

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