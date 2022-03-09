ООН прогнозує зростання числа внутрішньо переміщених осіб в Україні до 6,7 млн

Біженці від війни у Хмельницькому. Фото: ДСНС

Розпочата Росією війна проти України спричинила одну з найшвидше зростаючих надзвичайних ситуацій із біженцями за всю історію спостережень ООН. За прогнозами, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні може досягти 6,7 млн (порівняно з 854 тис. до початку великої війни).

Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини в середу, 9 березня.

“Гуманітарна група в країні (Humanitarian Country Team, HCT) прогнозує, що військовий наступ може призвести до переміщення до 6,7 млн осіб у межах України, 4,3 мільйона із яких потребуватимуть рятівної гуманітарної допомоги”, – сказано у звіті УВКПЛ, який цитує “Інтерфакс-Україна”.

Згідно з цим звітом, до вторгнення Росії 24 лютого українська влада зареєструвала 1,46 млн ВПО із Криму й Донбасу. Із них 854 тис. осіб проживали в районах, контрольованих урядом України. Більшість із них були переміщені після початку бойових дій на сході України у 2014 році.

Крім того, в Україні також було 35 тис. осіб без громадянства і 5 тис. біженців та осіб, які шукають прихистку, переважно з Афганістану.

За оцінками організації, окрім 6,7 млн внутрішньо переміщених осіб, буде ще також приблизно 4 млн біженців з України за кордон – тоді як до цієї війни їх було лише 53 тис. осіб.

Відповідно до початкового запиту про фінансову підтримку на $270 млн, УВКПЛ ООН має намір надати допомогу 2,1 млн ВПО протягом початкового тримісячного періоду (березень-травень 2022 року).

Управління запросило $240 млн фінансування для допомоги 2,4 млн біженцям за кордоном у перші шість місяців, які розподілятимуться в країнах, що їх прийняли.

Загалом ООН оцінює фінансові потреби у терміновому реагуванні на ситуацію в Україні (United Nations Emergency Appeal for the Ukraine Situation) в розмірі $1,7 млрд. Із них $1,1 млрд для України та $550,6 млн – для країн, які прийняли біженців.

УВКБ ООН звертається до донорської спільноти із закликом підтримати гостро нужденних людей в Україні та сусідніх країнах у цей критичний момент.

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