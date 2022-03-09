На Київщині проти окупантів діє спецпідрозділу “Сюрприз” за участю легіонерів. ВІДЕО

Разом з українцями на захист країни від російських окупантів стали воїни з різних країн світу. Десятки тисяч іноземних громадян уже зголосилися допомогти нам у цей непростий час. Частина з них увійшла до спецпідрозділу “Сюрприз”.

Іноземці добровольці із “Сюрпризу” – етнічні українці, французи, громадяни інших країн – на відео 9 березня розповіли, чому вони зараз тут. Легіонери усвідомлюють, що в цій війні вирішується не лише доля України, а й майбутнє їхніх держав.

Відео:



Спецпідрозділ “Сюрприз” складається з військовослужбовців бригади територіальної оборони Києва, добровольців, представників правоохоронних органів, спецслужб та інших військових формувань і діє в межах законодавства України.

Напередодні у ФБ повідомляли, що одна з груп швидкого реагування спецпідрозділу “Сюрприз” завадила ворожим диверсантам заволодіти 28 позашляховиками.

“Автомобілі знаходилися на базі, що належить добре відомим одіозним бізнесменам, які втекли з України. Вони не хотіли передавати позашляховики на потреби нашої армії. Ці автомобілі могли бути захоплені ворогами і використані для бойових дій проти України. Дізнавшись про дії нашого спецпідрозділу, бізнесмени навмисно надали хибну інформацію спецслужбам, для того щоб спровокувати зіткнення різних українських формувань та зірвати спецоперацію. Щоб завадити цій спецоперації, на жаль, встигли підірвати АЗС.

Завдяки професійним діям спецпідрозділу “Сюрприз” позашляховики були успішно доставлені в Київ і абсолютно законно розподілені між силами оборони столиці. Спецоперація відбулася 6 березня”, – ішлося в повідомленні.

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