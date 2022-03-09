На Херсонщині російські військові захопили 400 українців за спротив окупації

У Херсонській області російські окупанти почали затримувати українських громадян, які виходять на акції з прапорами України.
Про це вдень у середу, 9 березня, інформує пресслужба Генштабу Збройних сил України.
“У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України”, – йдеться в повідомленні.
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